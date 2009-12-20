Пожежа на шахті "Суходільська-Східна"

На шахті «Суходільська-Східна» (ВАТ "Краснодонвугілля») в місті Суходільськ Луганської області вчора о 22.00 виникла пожежа.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України у Луганській області.

Пожежа сталася в результаті замкнення силового електрокабелю в 24-му західному конвеєрному штреку. Загорілися дерев’яні стійки конструкцій кріплення. На момент виникнення пожежі під землею знаходилось 265 шахтарів. О 23.35 усі вони самостійно вийшли з шахти.

Станом на 07.00 гасіння пожежі тривало.