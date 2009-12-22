Київський театр оперети отримав статус національного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав Київському академічному театру оперети статус національного.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Також Президент доручив Кабінету міністрів опрацювати в установленому порядку питання щодо передачі Київського національного академічного театру оперети у державну власність та передбачати під час доопрацювання проекту закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів законів про державний бюджет України на наступні роки видатки для забезпечення функціонування Київського національного академічного театру оперети.