Ціни на елітні котеджі під Києвом стабілізуються

Експерти прогнозують стабілізацію цін на елітні котеджі під Києвом до весни 2010 р.

Про це говориться у звіті консалтингової компанії Knight Frank, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

На думку аналітиків компанії, зважаючи на низький рівень активного попиту на заміському ринку, цінових змін у цьому сегменті не очікується до весни 2010 року.

За даними компанії, в елітному сегменті заміської нерухомості в листопаді зафіксовано незначне зростання середніх цін, обумовлене переглядом цінової пропозиції у бік підвищення в деяких котеджних містечах.

Зокрема, середня вартість елітних котеджів в листопаді зросла на 1,2% - до 2554 дол./кв. м. З початку цього року середні ціни на котеджі класу "еліт" знизилися на 18%.

При цьому середні ціни пропозиції в сегменті бізнес-класу за листопад зросли на 7,7% - до 1673 дол./кв. м.

Експерти пояснюють зростання цін на котеджі зниженням купівельної активності, що спричинила зупинку дії більшості дисконтних програм. Ціни на котеджі бізнес-класу повернулися на позиції серпня місяця, зазначили в компанії.

За даними компанії, з початку року котеджі бізнес-класу подешевшали на 2,4%.

Водночас середня вартість домоволодіння економ-сегмента залишилася на рівні попереднього періоду і становить 1053 дол./кв. м. Відсутність цінових коливань аналітики компанії пояснюють низьким попитом на даний вид заміської нерухомості.

З початку року домоволодіння в котеджних містечках економ-сегмента впали в ціні на 17,1%.