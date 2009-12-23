Закупівельні ціни на молоко можуть зрости

Закупівельні ціни на молоко до кінця січня можуть зрости на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив на прес-конференції в Києві керівник групи експертів асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир ЛАПА.

«Ціни на молоко можуть зрости приблизно на 10% впродовж місяця, після чого сезонне збільшення виробництва молока може зупинити цю тенденцію», - сказав він.

При цьому В.ЛАПА зазначив, що багато що залежатиме від тенденцій на світовому ринку, де сьогодні відзначається зростання цін на молочні продукти, оскільки багато українських підприємств експортують свою продукцію, і, зокрема, за 10 місяців експорт твердих сирів станови 63 тис. тонн.

На думку В.ЛАПИ, українська тенденція – слідство світової, і в Україні першими підвищили закупівельні ціни на сировину підприємства, які орієнтовані на експорт. «Підприємства, які експортують продукцію, дають на молочну сировину таку ціну, яку не можуть платити підприємства, орієнтовані на внутрішній ринок», - зазначив експерт, додавши, що підвищення цін на молоко призведе до підвищення цін на готову продукцію.

Як повідомляв УНІАН, ціни на молочну сировину зросли на 10-15% за останні кілька тижнів.