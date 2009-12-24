Епідемія грипу охопила вже 22 регіони України

В Україні епідемія грипу та гострих респіраторних захворювань охопила вже 22 регіони.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, кількість померлих від грипу, ГРЗ та їх ускладнень (пневмонії тощо) станом на 23 грудня зросла до 577 осіб. За останню добу померли 10 українців.

Загалом в Україні з початку епідемії на грип та ГРЗ захворіли 3 млн. 335 тис. 355 осіб, за останню добу 93 тис. 628.

Госпіталізовано з початку епідемії 185 тис. 401 особу, за останню добу - 3 тис. 804.