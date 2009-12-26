Експерти: близько 60% українського ВВП пішло в тінь

Тінізація економіки України в умовах фінансово-економічної кризи набула тотального характеру і оцінюється окремими експертами й дослідниками обсягом до 60% ВВП, який становить на сучасному етапі реальну загрозу національній безпеці держави, вважають економісти.

Як повідомляє газета «Дзеркало тижня» (№51, 26 грудня 2009 року - 14 січня 2010 року), про це йдеться в національній доповіді НАНУ «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу й держави».

«Можна констатувати фактичне завершення процесу реструктуризації тіньової економічної діяльності в масштабах держави. Ця діяльність стала складовою її економіки. Вона обслуговує економічні та політичні інтереси певних впливових структур і ділових кіл», - відзначають економісти.

Більшість експертів вважають, що 25-50% обороту приватних підприємств не відображені в документах бухгалтерського обліку (тіньовий оборот). Рівень тінізації залежить від того, що це за підприємство, «хто за ним стоїть» тощо. У більшості малих підприємств «тінь» може сягати 80-90%.

На думку незалежних експертів, найпоширенішими видами тіньової діяльності є: оптимізація податків, проституція, торгівля наркотиками, праця нелегальних мігрантів, азартні ігри. До поширених видів тіньової діяльності відносяться також незаконне повернення податку на додану вартість, зарплати «в конвертах».

У доповіді наголошується, що тіньовий оборот також присутній у таких сферах діяльності: торгівля (80%), будівництво (66%), нерухомість (60%), гральний бізнес (53%), громадське харчування (53%), засоби масової інформації (53%), транспорт і перевезення (46%). У торгівлі підакцизними товарами значну частку становлять невраховані обсяги тютюнових, лікерогорілчаних та інших виробів.

Досить високий рівень корумпованості у сферах, які здійснюють постачання енергоносіїв, землевідведення під будівництво, операції з комерційною нерухомістю (оренду) і приватизацію державного майна. Тут існує значний розрив між ринковими і «відпускними» цінами на «продукцію» і, відповідно, можливість отримання надприбутків, що є джерелом хабарництва і «відкотів», з якими найбільше фірм працюють у будівництві (91%), торгівлі (75%), сфері нерухомості (75%), сільському господарстві (58%), енергетиці (58%).