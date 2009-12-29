Мінтранс просить водіїв тимчасово стати пішоходами

В Україні через суттєве погіршення погодних умов ускладнено проїзд автомобільними шляхами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку, зокрема, станом на 08.00 29 грудня залишається перекритим рух на переливній ділянці автомобільної дороги Т-07-01 Ужгород-Демечі, км 18-19, в Ужгородському районі.

У Київській області на автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса встановлено обмеження руху: км 18+20 (права смуга), км 20+18 (ліва смуга), км 39+40 (права смуга).

Крім того, із 19.50 28 грудня до 08.00 29 грудня було зачинено аеропорт Бориспіль: здійснювалося очищення території від снігу.

Порти Північно-Західної частини Чорного моря - Білгород-Дністровський, Іллічівський, Одеський, Скадовськ, „Южний” працюють з обмеженнями по вітру.

Щодо роботи залізничного транспорту, то у ніч на 29 грудня через складні погодні умови було затримано шість вантажних поїздів. Для очищення залізничної інфраструктури від снігу задіяно 2 тис. 176 осіб та техніка.

Міністерство транспорту звертається до всіх водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах, а за можливістю - утриматися від поїздок на час ускладнення проїзду автошляхами через складні погодні умови.