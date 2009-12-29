У «Борисполі» почалася реєстрація на рейси

У київському аеропорту «Бориспіль» розпочалася реєстрація на рейси.

Про це УНІАН телефоном повідомила прес-секретар аеропорту Людмила ПЕТРІВ.

За її словами, згідно з повідомленням служб аеропорту, злітно-посадочна смуга очищена від снігу, таким чином, аеропорт має, як і планувалося, розпочати роботу о 14.00.

За словами Л.ПЕТРІВ, за день аеропорт обслуговує до 300 рейсів на приліт і на виліт, при цьому пік рейсів припадає на 12.00-16.00. Таким чином, відзначила вона, якщо рейси почнуть виконуватися з 14.00, то пропущений час надолужать і всі сьогоднішні рейси вдасться відправити без перенесення на завтра.

За даними Л.ПЕТРІВ, такий снігопад в аеропорту стався вперше за 22 роки. Зокрема, труднощі викликало те, що, на відміну від минулого тижня, зараз сніг важкий, з водою. Очищали аеродром із застосуванням хімічних реагентів, в очищенні брали участь 9 машин і 7 гусеничних машин.

Як повідомляв УНІАН, термін відновлення роботи аеропорту «Бориспіль» перенесено на 14.00. Нагадаємо, раніше Міністерство транспорту і зв`язку України повідомило, що аеропорт почне роботу о 12.00.

«Бориспіль» закритий з 19.50 28 грудня через сильний снігопад.