Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2010?
30 грудня о 13.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Хто представлятиме Україну на конкурсі “Євробачення-2010»?»
”Національна телекомпанія України (УТ-1) оголосила ім`я артиста, який представлятиме Україну на конкурсі «Євробачення-2010», - виконавець-початківець Василь Лазарович.
Обговорюватимуться питання:
Наскільки прозорою була процедура відбору і чи справедливе рішення Національної телекомпанії?
Чому саме В.Лазаровича визнали гідним представляти країну на відомому конкурсі, за яким стежить вся Європа?
Чим необхідно керуватися при визначенні кандидатури?
Учасники:
головний продюсер Нового каналу Оксана Панасівська;
телевізійний продюсер шоу «Фабрика зірок-3» Олексій Гончаренко,
учасники шоу «Фабрика зірок-3»;
співак Віталій Козловський;
музичний продюсер Олена Мозгова.
Вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.
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