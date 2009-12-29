Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2010?

30 грудня о 13.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Хто представлятиме Україну на конкурсі “Євробачення-2010»?»

”Національна телекомпанія України (УТ-1) оголосила ім`я артиста, який представлятиме Україну на конкурсі «Євробачення-2010», - виконавець-початківець Василь Лазарович.

Обговорюватимуться питання:

Наскільки прозорою була процедура відбору і чи справедливе рішення Національної телекомпанії?

Чому саме В.Лазаровича визнали гідним представляти країну на відомому конкурсі, за яким стежить вся Європа?

Чим необхідно керуватися при визначенні кандидатури?

Учасники:

головний продюсер Нового каналу Оксана Панасівська;

телевізійний продюсер шоу «Фабрика зірок-3» Олексій Гончаренко,

учасники шоу «Фабрика зірок-3»;

співак Віталій Козловський;

музичний продюсер Олена Мозгова.

Вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.

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