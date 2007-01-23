Представник Єврокомісії не згодна з Тарасюком

Представник Єврокомісії Емма УДВІН не бачить підстав для перегляду затвердженого 22 січня Радою міністрів закордонних справ ЄС мандата Єврокомісії на переговори з Україною щодо нової посиленої угоди.

Про це вона заявила кореспонденту УНІАН, відповідаючи на прохання прокоментувати слова міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА.

“Я не бачу підстав для перегляду мандату. Мандат – це юридичний документ”, - сказала вона.

Е.УДВІН також додала, що не пам’ятає прецедентів перегляду мандату.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила мандат Єврокомісії на переговори з Україною щодо нової Посиленої угоди, яка має замінити угоду про партнерство та співробітництво, дія якої завершується в 2007 році. У своєму документі Рада міністрів ЄС вирішила, що нова Посилена угода не повинна передбачати наперед ніякого майбутнього розвитку двосторонніх відносин. Це означатиме, що в угоді, з одного боку, не буде положення про можливість членства України в ЄС, але, з другого боку, не буде положення і про неможливість такого членства.

Коментуючи це рішення Б.ТАРАСЮК заявив, що Європейський Союз може змінити своє рішення стосовно визнання перспективи членства України в організації.

Він також зазначив, що переговори буде продовжено, і в ході цих переговорів буде визначатись, чи зміниться позиція ЄС. “Не треба реагувати на рішення, які мають тимчасовий характер, оскільки та сама Рада може ухвалити інше рішення”, - сказав Б.ТАРАСЮК і додав, не варто було очікувати, що Рада ЄС ухвалить рішення про фіксацію членства України в ЄС, оскільки в цьому питанні немає консенсусу.