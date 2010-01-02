Цього року православні й католики святкуватимуть Великдень в один день

На відміну від Різдва, Великдень в 2010 році для православних і західних християн наступить в один день - 4 квітня.

Збіг пасхалії (системи розрахунку дати Великодня) у різних християнських конфесій відбувається раз на декілька років. У 2007-му, православні і католики також відзначали Великдень в один день, 8 квітня. До цього християнські Великодні збігалися в 2004-му, а ще раніше - в 2001 році, нагадує NEWSru.

У році, що наступив, відповідно до календарів східні й західні християни також відзначать Великдень разом, потім пасхалії співпадуть в 2014-му і 2017-му роках.

Колишній Папа Римський Іван Павло II пропонував, починаючи з першого року третього тисячоліття, відзначати всім християнам Великдень одночасно, проте ця ідея не одержала свого розвитку. Раніше, в 1965 році, з такою ж ініціативою виступив Другий Ватиканський Собор, який запропонував християнам святкувати своє головне свято другої неділі квітня.

Відмінність у пасхаліях грунтується на різниці обчислення дня весняного рівнодення в юліанському і григоріанському календарях, за якими відповідно живе більшість східних і західних християн.