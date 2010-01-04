Поїзд «Москва-Одеса» убив 26-річного чоловіка

3 січня в Лохвицькому районі Полтавської області поблизу станції Сула пасажирським поїздом №34 сполученням «Москва-Одеса» смертельно травмовано 26-річного громадянина.

Про це журналістам повідомив начальник центру пропаганди ГУ МНС України в Полтавській області Віталій ШКАРЕВСЬКИЙ.

«Чоловік хотів на станції перелізти під поїздом. Але поїзд його роздавив. Від отриманих травм він помер», - сказав В.ШКАРЕВСЬКИЙ.