Поїзд «Москва-Одеса» убив 26-річного чоловіка
11:55, 04 січня 2010Суспільство
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Трагедія у Полтавській області
3 січня в Лохвицькому районі Полтавської області поблизу станції Сула пасажирським поїздом №34 сполученням «Москва-Одеса» смертельно травмовано 26-річного громадянина.
Про це журналістам повідомив начальник центру пропаганди ГУ МНС України в Полтавській області Віталій ШКАРЕВСЬКИЙ.
«Чоловік хотів на станції перелізти під поїздом. Але поїзд його роздавив. Від отриманих травм він помер», - сказав В.ШКАРЕВСЬКИЙ.
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