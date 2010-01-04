Міліція назбирала по Україні 53 тонни піротехніки

Українські правоохоронці напередодні новорічних свят вилучили майже 53 тонни небезпечних піротехнічних засобів через порушення правил їх обігу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, працівники міліції перевіряли місця можливого виготовлення, зберігання та реалізації піротехнічної продукції, аби не допустити продажу такого товару без відповідних документів, а також саморобного виготовлення піротехніки.

Так, до 1 січня 2010 року було перевірено близько 1 тис. 200 торговельних закладів, які мають відповідні ліцензії МВС з реалізації піротехнічної продукції, та майже 10 тис. стихійних місць можливої реалізації населенню піротехніки.

В ході перевірки було загалом встановлено 969 випадків продажу піротехнічних засобів без відповідних документів, за трьома фактами порушень законодавства вже прийнято рішення про анулювання ліцензій на право торгівлі піротехнічними засобами – у Вінницькій, Донецькій та Київській областях.

Найбільше вилучено піротехніки в Автономній Республіці Крим - понад 188 тис. одиниць, місті Києві – понад 131 тис. одиниць, Сумській та Донецькій областях – відповідно 58 та 55 тис. одиниць. За порушення правил торгівлі піротехнічними засобами 979 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності та 112 - за протиправне застосування піротехніки.

Разом з тим, незважаючи на здійснення міліцією профілактичних заходів, під час святкування Нового року в державі зареєстровано 5 надзвичайних подій, пов‘язаних з використанням піротехніки, внаслідок яких одна людина загинула та четверо зазнали травм різних ступенів тяжкості.