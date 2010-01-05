Долар на міжбанку спустився за 8 грн.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершилися в діапазоні 7,9780-7,9930 грн. за долар.

Згідно з даними компанії "ІнтерБізнесКонсалтинг", торги євро завершилися у діапазоні 11,5120-11,5370 грн. за євро.

Сьогодні торги доларом на міжбанківському валютному ринку відкрилися у діапазоні 7,9885-8,0115 грн. за долар, торги євро - 11,5215-11,5525 грн. за євро, торги рублем не проводилися.

НБУ купував долари за курсом 7,9825 грн. за долар.

30 грудня торги доларом на міжбанківському валютному ринку завершилися у діапазоні 7,9820-8,0055 грн. за долар, торги євро завершилися у діапазоні 11,4515-11,4840 грн. за євро, торги рублем - 0,2642-0,2654 грн. за рубль. НБУ продавав, купував долари за курсом 7,9685-7,9748 грн. за долар.