У приміщенні банку пограбували дівчину

16:52, 05 січня 2010
Суспільство
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Повідомлення з Івано-Франківська

В Івано-Франківську у приміщенні банку пограбували дівчину.

Про це повідомили УНІАН у Пасічнянському відділенні міліції Івано-Франківського управління МВС.

Вчора вдень по допомогу до міліціонерів звернулася 24-річна жителька обласного центру з повідомленням про пограбування. За її словами, у банківській установі на неї напав невідомий і силоміць заволодів мобільним телефоном.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів міліціонери затримали 27-річного жителя Тисменицького району. Правоохоронці вивчають причетність затриманого до подібних злочинів.

 

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