В Івано-Франківську у приміщенні банку пограбували дівчину.

Про це повідомили УНІАН у Пасічнянському відділенні міліції Івано-Франківського управління МВС.

Вчора вдень по допомогу до міліціонерів звернулася 24-річна жителька обласного центру з повідомленням про пограбування. За її словами, у банківській установі на неї напав невідомий і силоміць заволодів мобільним телефоном.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів міліціонери затримали 27-річного жителя Тисменицького району. Правоохоронці вивчають причетність затриманого до подібних злочинів.