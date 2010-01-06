Тернопільчани зустрічали Новий рік у смітті

Сміття з Тернополя через блокування місцевими жителями Малашівського сміттєзвалища вивозять в сусідні області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби міської ради Олег УДИЧ.

За його словами, іноді сміття відвозять за 180-260 км від Тернополя.

«Сміття вивозиться нерегулярно, в окремих місцях воно залишалося в місті й на Новий рік», – констатував О.УДИЧ.

За його словами, на ділянку землі поблизу села Миролюбівка Тернопільського району, на яку мерія отримала акт, наразі сміття вивозити неможливо, оскільки вона ще не прийнята в експлуатацію як тимчасовий полігон для побутових відходів.

Сміттєзвалище у Малашівцях залишається заблокованим з 29 листопада 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2009 року жителі прилеглих сіл до Малашівського смітєєзвалища, куди вивозиться сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема з вивезенням сміття з Тернополя існувала майже 2,5 місяці.

12 жовтня після підписання меморандуму між ТОДА та громадами сіл Малашівці та Ігровиця про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища, жителі Малашівців розблокували дорогу. Меморандумом передбачено, що оскільки вирішення питання утилізації твердих побутових відходів шляхом будівництва сміттєсортувального комплексу вимагає тривалого часу, до 16 листопада жителі Малашівців не перекриватимуть дорогу на звалище. Згодом вони подовжили дію меморандуму ще на тиждень.

26 листопада Тернопільська обласна рада висловила недовіру голові облдержадміністрації Юрію ЧИЖМАРЮ із формулюванням “У зв’язку з грубим ігноруванням вимог законодавства та невиконанням рішення Тернопільської обласної ради від 20 серпня 2009 року № 709 “Про ситуацію, що склалася з вивезенням твердих побутових відходів у м. Тернополі”.

29 листопада жителі села Малашівці знову перекрили дорогу на сміттєзвалище. Свої дії вони пояснили побоюваннями, що після висловлення облрадою недовіри Ю.ЧИЖМАРЮ вони знову залишаться сам на сам зі своїми проблемами.