Литвин: намагання створити «державну церкву» лише поглиблюють розкол

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що намагання деяких владних осіб створити «державну церкву» лише поглиблює протистояння населення на релігійному грунті.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЛИТВИН висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам, перебуваючи у селі Великі Луги Житомирської області.

«Спроби політиків створити державну церкву, як правило обертається тим, що у нас поглиблюється розкол», - сказав він.

Водночас, за словами В.ЛИТВИНА, ієрархи церков повинні розуміти свою відповідальність за духовну чистоту нашого суспільства. «Не можна сьогодні перетворювати, як це сьогодні робиться, храм на бізнесову структуру. Люди повинні йти до церкви для того, щоб відчути спокій і підтримку», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, на сьогоднішній день за послуги церкви встановлюється конкретна вартість, що є недопустимим. «Це не повинно перетворюватися на те, що нагадує вимагання. А політикам, я взагалі би заборонив говорити на тему релігії, на тему міжнаціональних стосунків, на тему мови», - сказав він.

Українці самі повинні визначитися, яка церква їм потрібна. «Я наголошую! Це повинні зробити самі українці – не політики, й не олігархи», - сказав В.ЛИТВИН. При цьому він перерахував усі наявні в Україні церкви.

В.ЛИТВИН наголосив, що, на його думку, відсутність єдиної церкви в Україні є проблемою самих існуючих в Україні церков.

«Церкви не хочуть й не можуть поділити гроші поміж собою, усі розуміють при цьому, що церковники не праві, але при цьому ніхто не хоче зробити крок для об’єднання церков в єдину», - наголосив В.ЛИТВИН.