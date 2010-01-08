Негода «закрила» 218 автобусних рейсів по Україні

Ряд автобусних маршрутів по всій території України працюють з обмеженнями через складні погодні умови.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, про це свідчить оперативна інформація на ранок 8 січня.

Зокрема, за даними ДП «Київпассервіс», не виконуються 86 рейсів на 69 автобусних маршрутах.

Крім того, через несприятливі погодні умови скасований ряд рейсів на автобусних маршрутах у таких областях: Дніпропетровська область – 19 рейсів, Одеська область – 6 рейсів, Сумська область – 71 рейс, Черкаська область – 36 рейсів. Усього протягом доби внаслідок засніження доріг було закрито 218 рейсів на 201 автобусному маршруті.

У той же час автовокзали і автостанції працюють у звичайному режимі.

Вживаються заходи для ліквідації наслідків негоди, наголошується в повідомленні.