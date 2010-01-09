Заборонено паркуватися на найбільших вулицях Дніпропетровська

Дніпропетровська міськрада заборонила паркування автомобілів на 26 найбільших вулицях міста під час несприятливої погоди в зимовий період - ожеледі і снігопадів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міського голови Дніпропетровська.

Міськрада мотивувала своє рішення необхідністю забезпечити стабільну роботу всіх видів транспорту.

Міськрада зобов`язала місцевий департамент транспорту і зв`язку спільно з управлінням ДАІ УМВС у Дніпропетровській області розробити тимчасові положення про примусову евакуацію транспорту, який затрудняє проїзд на цих вулицях.

Також міськрада заборонила підприємствам, крім аварійних служб, проведення робіт на проїжджих частинах цих вулиць у період складних погодних умов. 20 з 26 вулиць списку знаходяться в центрі Дніпропетровська.