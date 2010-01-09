Ющенко доручив Порошенку подбати про права українців в Іспанії
06:28, 09 січня 2010Суспільство
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Візит відбудеться 10-11 січня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив міністру закордонних справ Петру ПОРОШЕНКУ забезпечити укладення Угоди між Україною та Іспанією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Зокрема, враховуючи соціальну важливість захисту прав та інтересів громадян України, які тимчасово перебувають та постійно проживають за кордоном, В.ЮЩЕНКО дав доручення П.ПОРОШЕНКУ в рамках візиту до Королівства Іспанія 10-11 січня 2010 року забезпечити укладення Угоди між Україною і Королівством Іспанія про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
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