На Південному березі Криму стався обвал каміння
11:27, 09 січня 2010Суспільство
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Тимчасово перекрито рух
Обвал каміння стався на 14-му кілометрі траси місцевого значення Форос – Гончарне на півдні Криму. У суботу розпочнуться роботи з ліквідації каменепаду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, 8 січня надійшло повідомлення про зсув каміння на дорогу та існуючу загрозу подальшого обвалу. «Каміння вагою приблизно по 5 тонн», - відзначили рятувальники.
«Під час огляду місця НП було ухвалено рішення тимчасово перекрити рух в обох напрямках. Роботи з ліквідації обвалу буде розпочато 9 січня», - йдеться у повідомленні.
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