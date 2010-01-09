На Південному березі Криму стався обвал каміння

Обвал каміння стався на 14-му кілометрі траси місцевого значення Форос – Гончарне на півдні Криму. У суботу розпочнуться роботи з ліквідації каменепаду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, 8 січня надійшло повідомлення про зсув каміння на дорогу та існуючу загрозу подальшого обвалу. «Каміння вагою приблизно по 5 тонн», - відзначили рятувальники.

«Під час огляду місця НП було ухвалено рішення тимчасово перекрити рух в обох напрямках. Роботи з ліквідації обвалу буде розпочато 9 січня», - йдеться у повідомленні.