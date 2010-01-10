Іранський Іл-76 отримав пошкодження при посадці в "Борисполі"

Літак Іл-76, що летів із Тегерана, при посадці в київському аеропорту "Бориспіль" вчора о 16.13 викотився на узбіччя злітно-посадкової смуги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, в результаті у літака пошкоджено гондолу шасі з розривом обшивки, а також пошкоджено трубопровід передньої стійки шасі.

На борту літака перебували 8 членів екіпажу і 5 осіб технічного персоналу, ніхто не постраждав.

Небезпечних вантажів на борту не було. Для розслідування причин інциденту буде створено комісію Державної авіаадміністрації.

За даними Мінстрансу, власником і експлуатантом літака є іранська авіакомпанія "Yas Air".