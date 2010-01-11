Тимошенко: ми захистили газотранспортну систему на всі часи

Кандидат в Президенти, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що не допустить приватизації української газотранспортної системи.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі “5-го каналу” в неділю ввечері.

"Поки я при владі, в опозиції, поки я жива, я не допущу, щоб газотранспортна система, яка є нашою зброєю в зміцненні нашої незалежності - і політичної, і енергетичної – щоб хто-небудь на це зазіхав", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що зараз ГТС України знаходиться у державній власності. "Я прибрала з газотранспортної системи всі ці ракові пухлини, які були запроваджені в тому числі і сьогоднішніми кандидатами в Президенти – це РосУкрЕнерго, яка по суті вже у нас забирала цю газотранспортну систему. Сьогодні ми маємо власність, маємо шлях до енергетичної незалежності України і ми будемо його зміцнювати", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що саме завдяки її зусиллям та підтримці її фракції в парламенті було ухвалено закон про неможливість приватизації ГТС. "Ми захистили газотранспортну систему на всі часи, сказавши, що її не можна приватизувати, створювати консорціуми, передавати в оренду, в будь-які спільні підприємства", - зазначила глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляв, що метою газової політики уряду є здача української газотранспортної системи. За його словами, нині Україна втратила вже майже 70% своєї газотранспортної системи.

В.ЮЩЕНКО пояснив це тим, що уряд підписав газові угоди, які ведуть до банкрутства НАК « Нафтогаз України », на балансі якого знаходиться українська ГТС.