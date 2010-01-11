Спадщину ЮНЕСКО можуть поповнити 8 дерев’яних церков Західної України.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні культури Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

За їх інформацією, у січні міністри культури України та Польщі у спільній заяві проситимуть міжнародну організацію ЮНЕСКО внести до списку всесвітньої спадщини 16 дерев’яних церков XVI-XIX століть, які обирали по обидва боки кордону із 44 дерев’яних церков бойківського, гуцульського, галицького, лемківського типів. Із українського боку чотири сакральні пам’ятки є у Львівській області і по дві - в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

За прогнозами українських і польських фахівців, унікальні дерев’яні храми можуть поповнити список ЮНЕСКО в 2012 році. Із восьми храмів у найкращому стані нині перебуває церква Святого Духа (1598 рік) в Рогатині Івано-Франківської області, яку прикрашають унікальний бароковий іконостас XVII століття, один із найдавніших в Україні, та ікони XVI-XIX століть. Про високу мистецьку цінність іконостасу свідчить той факт, що його бічні врата з іконами «Архангел Михаїл» та «Мельхіседек» у 20-х роках XIX ст. експонувалися у Відні на міжнародній художній виставці. Також Нацбанк України минулої осені випустив пам’ятну монету номіналом 10 гривень «Церква Святого Духа в Рогатині» зі стилізованим зображенням церкви та храмової ікони XVI ст. «Зішестя Святого Духа на апостолів».

Решту сім храмів необхідно привести до автентичного вигляду, як і дерев’яний храм Різдва Пресвятої Богородиці 1808 року у селі Нижній Вербіж Коломийського району Івано-Франківської області, який оббитий бляхою. Хоч інтер’єр споруди і знищений та немає документації на храм, але ця гуцульська п’ятиверха пам’ятка початку XIX століття вражає неймовірною архітектурою.

За повідомленням Управління культури ОДА, усі три області готові підтримати проект внесення церков до списку всесвітньої спадщини. Наразі складають документацію, яку повинні подати до вересня 2010 року. Потім експерти ЮНЕСКО все перевірять, і тоді будуть подані заявки від обох держав (Польщі та України), які розглянуть на сесії ЮНЕСКО.