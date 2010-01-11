Міліція взяла під охорону виборчі комісії на Львівщині

З 11 січня працівниками органів внутрішніх справ Львівщини взято під цілодобову охорону 7 територіальних виборчих комісій, на які сьогодні з Центральної виборчої комісії спецзв’язком були доставлені виборчі бюлетені.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, особовий склад органів внутрішніх справ Львівщини переведений на посилений режим несення служби. Для охорони бюлетенів на виборчих дільницях задіяні більше 2 тисяч працівників міліції Львівщини.