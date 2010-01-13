США випередили Росію за видобутком газу

Торішнє різке падіння видобутку газу російським газовим монополістом "Газпромом" призвело до того, що Росія втратила світове лідерство за цим показником і поступилася лідерством США, пише Бі-Бі-Сі з посиланням на статистику Міністерства енергетики РФ.

2009 року "Газпром" пережив рекордне падіння видобутку – на 16,1%, спустившись до рівня 25-річної давності. Загальний видобуток газу в Росії при цьому скоротився на 12,4%, сягнувши 582 млрд кубометрів.

За експортом газу Росія, як і раніше, лідирує (США споживають газу більше, ніж видобувають, і вимушені доімпортовувати різницю), але й експорт палива з Росії в 2009 році скоротився на 10,3% - до 167 млрд кубометрів.

Представники "Газпрому" визнають, що скорочення виробництва було зумовлене падінням споживання як у Росії, так і за кордоном.

Найбільшим експортним ринком "Газпрому" є Європа, де ціни на газ прив`язані до вкрай нестійких цін на нафту з часовим лагом у три квартали. Через те, що в середині 2008 року ціни на нафту були рекордно високими, більшу частину 2009 року ціни "Газпрому" були помітно вищими, ніж у конкурентів, що додатково зіграло проти нього.

У квітні "Газпром" навіть припинив купувати газ в Туркменії, що викликало конфлікт, який тривав вісім місяців і закінчився тільки на початку січня.

Наприкінці року становище почало дещо виправлятися: ціни, навпаки, різко впали, європейські споживачі скористалися цим, щоб створити запаси на зимиу, до того ж холодна зима в Європі викликала підвищення попиту. У грудні "Газпром" збільшив виробництво газу на 6,3%, а експорт – на 55,4%, але поліпшити річні результати було вже неможливо.

Видобуток нафти в Росії в останні місяці теж помітно зріс, і країна навіть посіла перше місце в світі за цим показником, потіснивши Саудівську Аравію. Щоправда, аналітики сумніваються в тому, що Росії вдасться довго утримувати першість.

За словами представників "Газпрому", в компанії розраховують, що попит остаточно прийде в норму протягом трьох років. Проте нинішній спад потенційно ставить під загрозу унікальне місце "Газпрому" в російській політиці.

Якщо в "жирні" роки президент Володимир Путін називав Росію "енергетичною наддержавою", для якої "Газпром" був одним з головних важелів впливу, то його наступник Дмитро Медведєв в 2009 році волів говорити про "принизливу сировинну залежність".

Крім того, частина експертів зауважують, що нинішні газові родовища "Газпрому" швидко виснажуються, а освоїти нові монополія може не встигнути.

Натомість європейські країни не відмовляються від планів побудувати альтернативні газопроводи повз Росію, а також розширити застосування відновлюваних джерел енергії замість викопних видів палива.