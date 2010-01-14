БЮТ: у страйку транспорту в Харкові винна міська влада

Відповідальність за фінансово-економічну діяльність харківського «Міськелектротрансу» в повній мірі несе міська влада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України від БЮТ Валерій КАМЧАТНИЙ сьогодні на прес-конференції у Харкові.

«Підприємство «Міськелектротранс», воно комунальне підприємство, і повну відповідальність за фінансово-економічну діяльність «Міськелектротрансу» несе, безумовно, в першу чергу міська влада», - наголосив він.

В.КАМЧАТНИЙ підкреслив, що заборгованість уряду існує перед усіма міськелектротрансами країни, але кошти, які повинен відшкодувати уряд, «не зарплатні».

«Ці гроші зазвичай, вони так звані клірингові, вони використовувалися як взаємозаліки при оплаті енергоносіїв і тому подібне, тобто не як живі гроші, зарплатні», - сказав В.КАМЧАТНИЙ.

За словами народного депутата, керівництво «Міськелектротрансу» Харкова не прорахувало фінансовий план підприємства, чим викликало ускладнення в його роботі.

«Міська влада, яка не здійснила повністю необхідного комплексу заходів щодо наповнення каси «Міськелектротрансу», сьогодні не вправі перекладати відповідальність на уряд ТИМОШЕНКО, який набито заборгував по заробітній платі», - резюмував В.КАМЧАТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня працівники Харківського КП «Міськелектротранс» розпочали страйк - на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус. В центрі Харкова поблизу міської ради зупинилися близько 30 трамваїв, після чого під стінами мерії водії і кондуктори провели мітинг з вимогами негайної виплати зарплат і звільнення керівника підприємства Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО.

13 січня працівники припинили страйк, оскільки їм було нараховано зарплату. Виплачується заборгованість з кінця липня по листопад 2009 року, повідомили у профкомі підприємства.

Раніше, у жовтні 2009 року, колектив КП «Міськелектротранс» проводив безстрокову акцію з вимогами виплати заборгованих зарплат, яка була призупинена після часткових виплат, зміни керівника підприємства (новим керівником був призначений С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ) та обіцянок міської влади вжити заходів для нормалізації ситуації.

Ще одна акція протесту працівників «Міськелектротранс» була проведена у вересні 2009 року.