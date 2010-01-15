МВФ: світова економіка відновлюється швидше, ніж очікували
Лідирують азіатські країни
Відновлення світової економіки відбувається швидше, ніж очікувалося, але воно все ще дуже залежить від програм державної підтримки, вважає голова Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН. Про це повідомляє IFX-News.
"Прогноз, який ми опублікуємо найближчим часом, покаже швидші темпи відновлення, ніж очікувалося раніше, і це добрі новини. Але воно, як і раніше, залишається слабким, оскільки в багатьох частинах світу підтримується державними витратами на тлі ще й досі незначного приватного попиту", - заявив голова МВФ на прес-конференції у Вашингтоні.
Темпи відновлення в різних регіонах значно відрізняються - азіатські країни лідирують, розвинені економіки розвиваються значно повільніше і дуже залежать від заходів стимулювання, відзначив СТРОСС-КАН. "Тому дуже важливо, аби заходи підтримки зберігалися, доки не з`являться чіткі сигнали відновлення в приватному секторі", - цитує керівника МВФ News.ru.
Проте масштабні проблеми з робочими місцями не дозволяють говорити про те, що кризу пройдено, вважає Д.СТРОСС-КАН. "Уряди повинні поставитися до цієї загрози серйозно, переорієнтувавши частину стимулюючих пакетів на підтримку зайнятості", - сказав він.