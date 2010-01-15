МВФ: світова економіка відновлюється швидше, ніж очікували

Відновлення світової економіки відбувається швидше, ніж очікувалося, але воно все ще дуже залежить від програм державної підтримки, вважає голова Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН. Про це повідомляє IFX-News.

"Прогноз, який ми опублікуємо найближчим часом, покаже швидші темпи відновлення, ніж очікувалося раніше, і це добрі новини. Але воно, як і раніше, залишається слабким, оскільки в багатьох частинах світу підтримується державними витратами на тлі ще й досі незначного приватного попиту", - заявив голова МВФ на прес-конференції у Вашингтоні.

Темпи відновлення в різних регіонах значно відрізняються - азіатські країни лідирують, розвинені економіки розвиваються значно повільніше і дуже залежать від заходів стимулювання, відзначив СТРОСС-КАН. "Тому дуже важливо, аби заходи підтримки зберігалися, доки не з`являться чіткі сигнали відновлення в приватному секторі", - цитує керівника МВФ News.ru.

Проте масштабні проблеми з робочими місцями не дозволяють говорити про те, що кризу пройдено, вважає Д.СТРОСС-КАН. "Уряди повинні поставитися до цієї загрози серйозно, переорієнтувавши частину стимулюючих пакетів на підтримку зайнятості", - сказав він.