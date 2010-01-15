Вже й Нафтогаз написав Тимошенко про можливий зрив розрахунків за газ

НАК «Нафтогаз України» виступає проти продовження дії на 2010 рік нульової цільової надбавки на природний газ для хімічних підприємств – виробників азотних добрив.

Про це сказано в офіційному листі компанії Міністерству палива й енергетики від 14 січня ц.р., текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Компанія відзначає, що звільнення хімпідприємств, які є найбільшими споживачами імпортного газу, від сплати цільової надбавки призведе до недофінансування виплат «Нафтогазу України» компенсацій з державного бюджету щодо різниці цін закупівлі імпортного газу і його реалізації підприємствам теплокомуненерго, оскільки даний збір є одним з основних джерел надходжень до спеціального фонду держбюджету.

«Встановлення нульової ставки збору може призвести до суттєвого недофінансування вказаної бюджетної програми, що спричинить гострий дефіцит оборотних коштів компанії і унеможливить своєчасні й повні розрахунки з постачальником імпортного газу», – наголошується в листі.

При цьому НАК уточнює, що лише в 2009 році через дію нульової ставки компанія недоотримала понад 3 млрд. грн. компенсації.

Компанія наголошує, що затвердження Кабміном відповідної постанови можливе лише за умови визначення додаткових бюджетних джерел фінансування різниці цін.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство промислової політики України підготувало проект постанови Кабінету Міністра України, якою пропонується продовжити до 1 січня 2011 року дію нульової цільової надбавки на природний газ для хімічних підприємств – виробників азотних добрив.

Проект даної постанови розглядався на урядовому комітеті 14 січня ц.р.

Нагадаємо, постановою №359 від 14 квітня 2009 року Кабмін звільнив хімпідприємства від сплати збору у вигляді цільової надбавки на природний газ до 1 січня 2010 року.

Довідка УНІАН. Хімічний комплекс України споживає в середньому майже 8,3 млрд. куб. м природного газу на рік, при цьому основне споживання його припадає на виробництво мінеральних добрив.

Найбільшими споживачами природного газу для виробництва вказаної продукції є шість азотних підприємств: ВАТ "ДніпроАзот", ВАТ "Одеський припортовий завод", ЗАТ "Сєверодонецьке об`єднання "Азот", ВАТ "Рівнеазот", ВАТ "Азот" (Черкаси) і ВАТ "Концерн "Стирол" (Горлівка), які щорічно споживають майже 7,74 млрд. куб. м природного газу, а також ЗАТ "Кримський Титан" і ВАТ "Сумихімпром", які виробляють більш як 90% загального обсягу фосфорних добрив.