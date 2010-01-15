Грузинських спостерігачів ЦВК зможе зареєструвати в день виборів

У БЮТ не виключають, що грузинських спостерігачів Центральна виборча комісія зможе зареєструвати і в день виборів Президента України 17 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання журналістів, сказав уповноважений представник кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО з правом дорадчого голосу, народний депутат від БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО.

“Звичайно, що можуть (зареєструвати грузинських спостерігачів – УНІАН). Якщо є рішення суду, яке встановлює обов’язок для Центральної виборчої комісії, то вона повинна це рішення виконати. Тобто для неї юридично буде «зелене світло» для вчинення таких дій на підставі рішення суду. Тут немає жодних правових перешкод», - сказав В.ПИЛИПЕНКО.