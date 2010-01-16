Київенерго в день виборів зглянеться над боржниками

«Київенерго” забезпечило резервне електропостачання Центральної виборчої комісії та інших об’єктів виборчого процесу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Зокрема, голова Правління АК «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ підписав розпорядження про недопущення відключення за несплату будівель, у яких розміщені виборчі дільниці та штаби партій кандидатів у Президенти.

«Споживачі “Київенерго” наразі заборгували компанії за тепло понад 1 млрд. грн. та понад 800 млн. грн. за електрику. Робота зі стимулювання виплати заборгованості ведеться компанією постійно, адже недопущення накопичення боргів споживачами є вимогою до роботи кожної енергокомпанії. Але на суботу та неділю “Київенерго” зі свого боку візьме тайм-аут і заради уникнення провокацій політиками не зробить жодного кроку щодо позбавлення електрики установ, які мають відношення до виборного процесу», - заявив Е.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Особливу увагу на час виборів АК «Київенерго» приділяє забезпеченню електроенергією Центральної виборчої комісії. 17 та 18 січня у щитовій ЦВК чергуватимуть працівники компанії, які будуть готові оперативно зреагувати на будь-яку аварію або іншу неординарну ситуацію, пов’язану з електропостачанням, запевнили в прес-службі. Також у Центральному районі філіалу «Кабельні мережі Київенерго», який обслуговує ЦВК, під час виборів та підрахунку голосів знаходитиметься дизель-генератор потужністю 200 кВт. Це обладнання здатне забезпечити живлення Центрвиборчкому в екстреному випадку, наголосили в “Київенерго”.

Крім того, працівники компанії перевірили схеми електропостачання приміщень, де розміщуються усі 10 територіальних виборчих округів столиці. Кожен з цих об’єктів, окрім основного, має ще й резервне джерело живлення. Тобто, у випадку аварії виборчі округи також не залишаться без електроенергії, зазначили в АК «Київенерго».

Оперативно-виїзні ремонтні бригади Київенерго також нестимуть чергування у кожному експлуатаційному районі філіалу «Кабельні мережі Київенерго». Вони матимуть у розпорядженні по декілька дизель-генераторів потужністю 5 кВт. А у Південному районі філіалу «Кабельні мережі Київенерго» (обслуговує Голосіївський, Солом’янський і Святошинський райони столиці), де за статистикою найчастіше трапляються пошкодження електричних дротів, буде встановлений дизель-генератор потужністю 100 кВт.