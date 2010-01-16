Пасенюк приніс до МВС печатку ВАСУ на експертизу

Колишній голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК на прохання керівництва Міністерства внутрішніх справ сьогодні приніс в МВС для експертизи оригінал гербової печатки суду.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відповідаючи на запитання журналістів на контрольно перепускному пункті будівлі МВС він ще раз висловив переконання, що лишається єдиним легітимним головою суду.

Також О.ПАСЕНЮК висловив сподівання, що внутрішній конфлікт у ВАСУ вирішиться в найближчі дні, і жодним чином не виплине на вибори президента. Також О.ПАСЕНЮК назвав фарсом рішення Вищої кваліфікаційної комісії, яка відмовилася приймати від нього матеріали. За його словами, відповідна заява з цього приводу голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА «це просто піар».

Як повідомляв УНІАН, процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ М.СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

Між тим 24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

Водночас 25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови ВАСУ на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

Також 14 січня Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала легітимним в.о. голови ВАСУ М.СІРОША.

Раніше, згідно з оголошенням у газеті "Урядовий кур`єр", М.СІРОШ заявив, що гербова печатка ВАСУ була втрачена. Відповідно до оголошення в газеті, печатка визнається недійсною.

У свою чергу О.ПАСЕНЮК 12 січня заявив, що гербова печатка ВАСУ ціла і знаходиться у нього.

15 січня газета «Урядовий кур’єр» №7 (4158) опублікувала повідомлення про наявність гербової печатки Вищого адміністративного суду України та відсутність необхідності визнання її недійсною.

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликав О.ПАСЕНЮКА надати для експертизи МВС оригінал гербової печатки Вищого адміністративного суду України.