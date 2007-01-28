Посадовців заводу на Дніпропетровщині звинувачують у масовому отруєнні людей

27 січня прокуратура Новомосковського району Дніпропетровської області порушила кримінальну справу проти посадовців Губинихського цукрового заводу за підозрою у масовому отруєнні жителів села Голубівка Дніпропетровської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Прокуратура інкримінує посадовцям підприємства службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367) та порушення правил боротьби з епідеміями (ст. 325) Кримінального кодексу України.

За інформацією прес-служби, у ході попереднього слідства встановлено, що 22 січня сталася аварія на технічному водогоні цукрового заводу, що призвело до потрапляння отруйних речовин у водопровідну мережу Голубівки.

За повідомленням МНС, впродовж 23-27 січня із с.Голубівка до інфекційних відділень районних лікарень з підтвердженим діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 8 осіб, у тому числі 7 дітей.