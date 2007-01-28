Відкриється фотовиставка, присвячена життю та діяльності Далай-лами XIV

29 січня о 17-00 відбудеться відкриття фотовиставки, присвяченої життю та діяльності духовного лідера Тибета Далай-лами XIV. Після відкриття відбудеться прем`єрний показ документального кінофільму «Співчуття у вигнанні», дубльованого українською. Демонструватиметься скорочена версія фільму. Виставка триватиме до 4 лютого (“Український дім”, вул. Хрещатик, 2). Телефон:537-16-54, e-mail:savetibet@ukr.net.

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