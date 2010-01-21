Тимошенко: зарплату медиків, вчителів і працівників культури підвищено
18:59, 21 січня 2010Суспільство
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Про це прем`єр повідомила в Кривому Розі
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що січневу зарплату медики, викладачі системи середньої освіти та працівники культури отримають на більш високому рівні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на нараді в міській раді міста Кривий Ріг.
Вона зазначила, що вже в лютому медики отримають до січневої зарплати доплату за стаж, а викладачі й працівники культури - 20% надбавку.
“Сьогодні казначейство й Міністерство фінансів допрацьовують останні документи для того, щоб почати проводити ці виплати”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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