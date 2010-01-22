Рух транспорту між Донецьком і Маріуполем закрили

У Донецькій області через снігові намети закрито рух пасажирського транспорту між містами Донецьк і Маріуполь.

Про це повідомили в прес-службі управління ДАІ в Донецькій області. Згідно з повідомленням, сьогодні рішенням начальника служби автомобільних доріг Донецької області з 11.00 тимчасово до особливого розпорядження закрито рух для пасажирського транспорту, обмежено рух вантажного транспорту на ділянці дороги загального користування Н-20 Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь, між містами Донецьк-Маріуполь (138 км - 222 км). Автодорогу закрито у зв`язку з тим, що на території області очікуються осідання у вигляді снігу, місцями завірюхи, снігові перемети, зниження температури повітря до –15 градусів за Цельсієм, на дорогах сніговий накат, ожеледиця.