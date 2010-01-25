Через мороз відміняються заняття в школах у Кременчуці
00:37, 25 січня 2010Суспільство
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"...на понеділок. Там подивимося..."
У зв`язку з посиленням морозів у понеділок у всіх школах Кременчука (Полтавська обл.) відмінено заняття.
Про це журналістам повідомив віце-мер Кременчука Василь ХОМЕНКО.
"Сьогодні, 24 січня, на засіданні протиепідемічної комісії ухвалено таке рішення. Школи закриємо поки що лише на понеділок. Там подивимося, чи не стане слабшим мороз", - сказав В.ХОМЕНКО.
За його словами, дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у найближчий день погоду більшої частини України визначатиме холодне арктичне повітря з північного сходу.
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