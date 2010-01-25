Клюєв пропонує схему, яка одночасно підтримає хімічну галузь і село

Держава повинна посилити підтримку хімічної галузі України в 2010 році, заявив в інтерв`ю журналістам у Києві народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, хімічна галузь одержала сильний удар у 2009 році через неефективні антикризові дії влади. У результаті, виробництво в галузі скоротилося приблизно на чверть. А.КЛЮЄВ нагадав, що через світову кризу, наприклад, мінеральні добрива значно подешевшали, а ціна на газ, який складає левову частку собівартості їх виробництва, для вітчизняних підприємств залишалася на високому рівні. За словами А.КЛЮЄВА, до вересня українські виробники одержували газ за найвищими у світі цінами – по 318 доларів за тис. куб. м.

Як зазначив депутат, вітчизняний хімпром не тільки значно знизив експорт, але й практично втратив внутрішній ринок мінеральних добрив - частка імпорту в 2009 році значно перевищила половину від загального обсягу реалізації в Україні, а, наприклад, по складних фосфатних добривах досягла 93%.

У зв`язку з цим А.КЛЮЄВ переконаний, що держава повинна посилити держпідтримку хімічної галузі України в 2010 році, надавши можливість купувати дешевший природний газ, а також стимулюючи внутрішній попит на продукцію підприємств вітчизняного хімпрому.

Як заявив представник Партії регіонів, необхідно продовжити дію нульової ставки цільової надбавки до тарифу на газ для хімпрому і металургів до кінця року.

За рахунок коштів Стабілізаційного фонду уряд повинен закуповувати вітчизняні мінеральні добрива для наших сільгоспвиробників, зазначив А.КЛЮЄВ. «Механізм простий: по суті, уряд фінансує лише різницю між закупівельною ціною добрив у хімпідприємств і ціною продажу їх селянам. Але в результаті і хімпром, і сільгоспвиробники мають певні гарантії збуту своєї продукції, а Держрезерв і Аграрний фонд одержує зерно й іншу продукцію АПК за вигідними для держави цінами», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він нагадав, що у поточному році ціна на газ для хімічних підприємств може значно зрости. У той же час, на думку А.КЛЮЄВА, попит і ціни на світових ринках на продукцію наших хімічних підприємств ростиме дуже поволі.

Окрім цього, народний депутат нагадав, що деякі експерти прогнозують нову хвилю глобальної кризи вже у 2010 році, тому він упевнений, що держава зобов`язана підготувати комплексну підтримку власного виробництва.

Як повідомлялося, «Нафтогаз України» на початку січня виступив проти збереження нульової ставки надбавки на природний газ для хімічних підприємств України. Окрім цього, у середині січня Міжвідомча урядова комісія припинила дію імпортного мита на імпорт російської селітри.