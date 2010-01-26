Києво-Могилянська академія бере під нагляд перебудову Контрактової площі

Спільнота Національного університету «Києво-Могилянська академія» бере під постійний контроль з боку фахівців та громади міста проект реконструкції Контрактової площі.

З цією метою в НаУКМА створено робочу групу, повідомляє прес-центр академії.

Планується, що вказана робоча група перш за все організує та проведе фахове обговорення Концепції з програмою реконструкції, реставрації та благоустрою Контрактової площі та вул. Сагайдачного, із залученням широкого кола експертів – істориків, археологів, культурологів, архітекторів, юристів. Крім того, вона надасть організаційну підтримку у проведенні громадських слухань.

“Щиро схвалюючи саму ідею реконструкції (зокрема, розширення пішохідної зони Контрактової площі, її озеленення, реконструкцію інженерних мереж), університетська громада висловлює відверте занепокоєння з приводу багатьох питань”, - наголошується у повідомленні.

Зокрема, йдеться про те, що Контрактова площа перебуває у межах державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» та в археологічній охоронній зоні пам`ятки археології «Культурний шар Подолу». Згідно з нормативно-правовими актами, будь-які роботи на території заповідника повинні виконуватися на конкурсній варіантній основі з обов`язковим попереднім фаховим обговоренням та проведенням археологічних досліджень, чого, за даними НаУКМА, досі не відбулося.

Більш того, заявляють в університеті, проектом конструкції площі археологічні дослідження не передбачені, у зв’язку з чим виникає небезпека знищення унікального культурного шару стародавнього Подолу.

Крім того, представники НаУКМА висловлюють здивування з приводу того, що реконструкція Контрактової площі не передбачає реконструкції автентичних будівель Києво-Могилянської академії, які з XVII століття є невід’ємною частиною архітектурного комплексу Контрактової площі і зараз перебувають в аварійному стані.

Окреме занепокоєння в авторів повідомлення викликає те, що передбачено відбудову Комплексу Гесте, тоді як фактично йдеться про будівництво за проектом, не реалізованим у ХIХ ст. Доцільність саме такого будівництва викликає у них сумніви.

“Останнім часом громада Києва була свідком неодноразових випадків, коли непродумана, необґрунтована забудова чи псевдоісторична реконструкція призводили до нищення безцінного історичного середовища Києва, комерціалізації міського громадського простору”, - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з викладеним спільнота Києво-Могилянської академії пропонує провести передбачені законодавством України громадські слухання Концепції реконструкції Контрактової площі, а також доцільності її подальшої комерційної забудови. При цьому НаУКМА готовий надати для таких заходів приміщення та організаційну підтримку.

Пропонується також до фахового обговорення та експертизи проекту реконструкцій долучити науково-дослідницький потенціал НаУКМА та Києва, а також внести до плану реставраційних робіт унікальний архітектурний комплекс Києво-Могилянської академії (Староакадемічний (Мазепин) корпус (XVII ст.), Благовіщенську церкву (XVIII ст.), будівлі Київської Духовної академії (XIX ст.).

*** Згідно з розпорядженням КМДА № 955 від 28 серпня 2009 року «Про проведення реконструкції Контрактової площі та реставрації будівель і споруд на вул. Петра Сагайдачного, спорудження пам’ятника Петру Могилі та відновлення комплексу Гесте та маґістрату в Подільському районі», планується широкомасштабна реконструкція та забудова Контрактової площі. Розпочато процедуру затвердження концепції і програми реконструкції на офіційному рівні.