В Одесі, Донецьку, Луганську відкрито пункти обігріву та харчування

Спеціальний пункт обігріву й харчування для соціально незахищених верств населення Одеси та області відкрито в Старосінному парку - поряд із залізничним вокзалом, автостанцією і ринком «Привіз».

Як повідомили УНІАН у муніципальному управлінні інформації, «тут бездомні й незаможні жителі можуть у будь-який час доби отримати у рятувальників облуправління МНС гарячий чай і обігрітися. Пункт розгорнуто у зв`язку з нічним зниженням температури повітря нижче 20 градусів морозу - для мінімізації трагічних наслідків».

За даними облуправління МНС, машинами «швидкої допомоги» госпіталізовано у вихідні дні 17 осіб із діагнозом «переохолодження й обмороження», 10 із них досі перебувають у лікарнях регіону.

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У зв`язку з лютими морозами в Донецьку організовано три пункти обігріву і харчування для людей без певного місця проживання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

Пункти знаходяться в Кіровському районі (ринок «Текстильник»), Калінінському районі (Калінінський ринок) і на території залізничного вокзалу. Щоденна відвідуваність цих місць досягає 100 чоловік.

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З 26 січня в Луганську почнуть діяти чотири пункти по забезпеченню гарячим харчуванням безхатченків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міської ради.

За інформацією міського управління праці і соціального захисту населення, о 12.00 пересувну кухню буде розгорнуто в районі Будинку культури залізничників, о 12.30 - у сквері Молодої гвардії, у 13.00 – на вул. Оборонній в районі МЖК, а о 13.30 - у районі автовокзалу.