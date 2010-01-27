У Міноборони рахують контрактників

Протягом минулого року на військову служб за контрактом було прийнято майже 4,6 тис. чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міноборони, за підсумками аналізу стану роботи у 2009 році територіальних центрів комплектування як ключової ланки нової системи комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом.

Центрами комплектування на військову службу за контрактом було прийнято майже 4600 чоловік, що становить 72% від запланованих показників. З них 30% - військовозобов’язані, 53% - громадяни призовного віку, які не проходили строкової військової служби, та 17% - жінки.

В Міноборони нагадали, що в рамках впровадження нової системи, спрямованої на забезпечення якісного укомплектування військ військовослужбовцями за контрактом, протягом 2008 року було сформовано 25 територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом, тобто у кожному обласному центрі нашої держави. При цьому, у минулому році усіма 25-ма центрами було відібрано та направлено до навчальних військових частин і центрів 2056 кандидатів. У той же час, зараховано на навчання було 1997 громадян. Решту – 59 чоловік – було відраховано за станом здоров’я та іншими причинами.

Крім того, у 2009 році активно проводилася робота щодо відпрацювання нової версії комплексної комп’ютерної системи центрів комплектування “Контрактник”, яка містить єдину базу даних вакансій по всій території України. На сьогодні до цієї системи вже занесено більше 22 тисяч вакансій з військових частин.

При цьому у січні 2010 року з територіальних центрів комплектування до навчальних військових частин і центрів для проходження відповідного курсу підготовки було направлено майже 1000 кандидатів на військову службу за контрактом.