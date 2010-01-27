У Полтаві горів гуртожиток ПТУ: є потерпілі

Уночі в Полтаві під час пожежі в гуртожитку ПТУ були евакуйовані 43 особи, постраждали троє.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди ГУ МНС у Полтавській області.

Пожежа виникла в електрощитовій гуртожитку.

Трьох 16-17-річних студенток, які отруїлися продуктами горіння, доставили до лікарні.

Збитки і причина пожежі встановлюються.