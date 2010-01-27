У Полтаві горів гуртожиток ПТУ: є потерпілі
11:24, 27 січня 2010Суспільство
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Збитки і причина встановлюються
Уночі в Полтаві під час пожежі в гуртожитку ПТУ були евакуйовані 43 особи, постраждали троє.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди ГУ МНС у Полтавській області.
Пожежа виникла в електрощитовій гуртожитку.
Трьох 16-17-річних студенток, які отруїлися продуктами горіння, доставили до лікарні.
Збитки і причина пожежі встановлюються.
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