Хто замовляє аудит, замовляє і результат аудиту

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) відзначає зменшення кількості аудиторів у зв`язку з посиленням контролю їх діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Держфінпослуг Віктор СУСЛОВ під час публічної дискусії «Майбутнє аудиту».

За його інформацією, кількість працюючих в Україні аудиторів на 1 січня 2010 року становила 958 осіб, скоротившися за рік приблизно на 350 осіб.

«Ми відзначаємо і зараз фіксуємо численні факти підтвердження аудиторами явно недостовірної звітності. Це навіть і не дуже кваліфіковані фахівці часто можуть виявити, коли аудитори підтверджують наявність активів, завищуючи їх вартість у тисячі раз», - сказав голова Держфінпослуг.

За його словами, подібний факт завищення аудитором вартості активів був зафіксований і у випадку зі страховою групою «Страхові традиції», після чого аудитор був позбавлений сертифікату і права працювати на ринку.

«Відповідно, ми відразу ж відзначили масовий відплив аудиторів з нашого реєстру, чверть аудиторів, близько 350 осіб, перестали працювати на ринку небанківських фінансових установ», - сказав В.СУСЛОВ.

Він наголосив, що без знищення корупції на ринку аудиторських послуг, без добросовісної роботи аудиторів Держфінпослуг буде дуже важко контролювати платоспроможність фінустанов.

«Без такої об`єктивної роботи ми як регулятор втрачаємо основні інструменти у боротьбі за платоспроможність фінансових установ», - підкреслив В. СУСЛОВ.

За його словами, якщо проаналізувати дані 2008 року, то виявиться, що за весь рік не було жодного випадку, коли б аудитор мав серйозні зауваження до звітності, при цьому велика кількість фінустанов були і залишаються неплатоспроможними.

Так, протягом року з Держреєстру фінустанов були виключені близько 40 страхових компаній, в основному через невиконання ними зобов`язань перед клієнтами, проблеми з достатністю резервів, і все це за наявності позитивних аудиторських висновків щодо даних компаній.

«При цьому ми не ставимо під сумнів кваліфікацію аудиторів, ми ставимо під сумнів їх сумлінність» - сказав В.СУСЛОВ.

Основною причиною ситуації, що склалася на ринку аудиторських послуг, він називає існування принципу «Хто платить, той і замовляє музику». «Хто замовляє аудит, той, звичайно, замовляє і результати аудиту», - зазначив голова Держфінпослуг.

Таким чином, за його словами, аудиторські висновки аудиту, замовленого акціонерами компанії, менеджментом, або аудиту на запит Держфінпослуг можуть кардинально відрізнятися.

«Прагнучи добре виглядати перед акціонерами, менеджер веде підбір аудитора і замовляє потрібний результат. Коли йдеться про те, що аудиторський висновок має бути наданий регулятору, тут, природно, ні акціонери, ні керівництво не зацікавлені у тому, щоб це було глибоке і об`єктивне вивчення ситуації. Тому ми маємо у своєму розпорядженні такі факти, коли один аудиторський звіт йде акціонеру, а регулятору йде зовсім інший звіт», - сказав В.СУСЛОВ.