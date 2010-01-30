У Києві виплачено понад 170 млн. грн. боргів із зарплати

У Києві минулого року за сприяння прокуратури виплачено понад 170 млн. грн. боргів із заробітної плати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Як засвідчили результати прокурорських перевірок, поряд з об’єктивними причинами заборгованості із заробітної плати, зумовленими економічним крахом деяких підприємств міста Києва, все ж основними є безвідповідальність, а нерідко – й злочинна діяльність керівників підприємств та організацій столиці, несвоєчасне й неадекватне реагування на порушення закону з боку Територіальної державної інспекції праці, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підкреслили в прокуратурі.

Органами прокуратури столиці впродовж минулого року стосовно порушників трудового законодавства порушено 73 кримінальні справи, з них до суду скеровано 68, що вдвічі більше, ніж у 2008 році. Судами прийнято рішення у 64 кримінальних справах, 17 з них - з винесенням обвинувальних вироків. У ході розслідування кримінальних справ громадянам відшкодовано майже 16 млн. грн.

За порушення трудових прав громадян у минулому році до відповідальності притягнуто 159 посадовців, серед них і 11 посадових осіб контролюючих органів.

Найбільше порушено кримінальних справ стосовно керівників підприємств, котрі, маючи кошти на погашення заборгованості перед своїми працівниками, направляють їх на інші потреби. Зокрема, генеральний директор ТОВ “Тридента Агро” не виплатив своїм працівникам понад 3 млн. грн., при цьому спрямував наявні у підприємства кошти у сумі більше 11 млн. грн. на другорядні цілі: придбання товарів та оплату послуг. За фактом безпідставної невиплати заробітної плати прокуратурою Голосіївського району щодо цього керівника підприємства було порушено кримінальну справу (ч. 2 ст. 175 КК України). І лише під час розгляду справи в суді керівником підприємства виплачено всю суму заборгованої заробітної плати.

При цьому в прокуратурі поінформували, що вже впродовж січня 2010 року органами прокуратури столиці за фактами безпідставної невиплати заробітної плати порушено 6 кримінальних справ, за документами прокурорського реагування громадянам виплачено понад 2,3 млн. грн. зарплати, до відповідальності притягнуто 10 посадовців.