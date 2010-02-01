Янукович: аеромобільні війська мають бути поблизу кордону

Кандидат у Президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що у разі обрання його главою держави він активізує політику модернізації Збройних сил України.

Про це політик заявив сьогодні у прямому ефірі одеської міської телекомпанії «Академія», повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Я в обов`язковому порядку скористаюся можливістю залучення кращих консультантів, і, перш за все, - українських, для того, щоб знайти відповіді на всі питання, які виникатимуть у нас в галузі оборонної політики», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що його президентська програма передбачає активізацію політики модернізації та підвищення рівня боєздатності Збройних сил.

«Те, що в прикордонній Одеській області обов`язково мають бути військові підрозділи, здатні у будь-який момент захистити нашу територію, – у мене в цьому також немає жодних сумнівів», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи ситуацію щодо розформовування кілька років тому аеромобільної дивізії, що дислокувалася в м. Болград Одеської області.

Що стосується аеромобільних військ, то, на переконання кандидата у Президенти, вони повинні бути розташовані поблизу від державного кордону, щоб мати можливість миттєво відреагувати на будь-який виклик з метою захисту території України.