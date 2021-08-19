Найбільше таких на південному сході країни, серед менш забезпечених представників старшого покоління.

32% українців жалкують про розпад Радянського Союзу. Ностальгують за Радянським союзом також ті, хто не підтримав би проголошення Незалежності, а також люди, які вважають свої найкращі часи вже в минулому.

Про це свідчать результати соціологічного опитування "Покоління незалежності: цінності та мотивації", проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Найбільше таких громадян на південному сході країни, серед представників старшого покоління, менш забезпечених. В той же час 61% опитаних не жалкують зараз про розпад Радянського Союзу.

В групі "Рейтинг" зазначають, що відмінності у ставленні до радянського минулого серед населення Росії та України є діаметрально протилежними. Якщо за останні десять років рівень ностальгії за радянським минулим в Україні поступово знижується, то в Росії – зростає.

Вплив радянського періоду на розвиток України 52% опитаних оцінили як нейтральний, 23% – як негативний, 18% – позитивний. Полярні оцінки (і негативні, і позитивні) дають представники старшого покоління. Серед наймолодших учасників опитування домінує нейтральна позиція, оскільки для них період СРСР – це інформація з підручника історії, а не реальний досвід.

Читайте такожВ Україні будують новий військово-морський флот: Зеленський назвав терміниСвобода слова (77%) та умови для самореалізації (64%) – сфери які, на думку опитаних, краще розвинені в сучасній Україні, у порівнянні з радянським періодом. Натомість, оцінки рівня життя розділилися порівну: по 43% опитаних вважають, що він був кращий як за часів Радянського союзу, так і в сучасній Україні. Молодші вважають, що сьогодні краще, старші – навпаки.

За оцінкою рівня медицини та освіти сучасна Україна поки "поступається" радянському минулому. Лише ті, хто народився в незалежній Україні, вважають, що рівень медичних та освітніх послуг сьогодні кращий. Старші ж, навпаки, оцінюють сучасну медицину та освіту значно гірше.

Попри те, що порівняння рівня життя в сучасній Україні та СРСР має полярні оцінки, повернення до планової економіки підтримують лише 27% опитаних. Дві третини виступають за ринкові відносини. При цьому, у віковому розподілі відмінностей значно менше, аніж у майновому: чим багатші опитані, тим частіше вони висловлюються за вільний ринок.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві пройшла перша репетиція параду з нагоди 30-річчя Незалежності України.

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Автор: Надя Пришляк