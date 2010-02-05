Підозрюваний пограбував слідчого просто у відділку

Затриманий за крадіжку 27-річний житель російського міста Новокузнецька пограбував слідчого прямо у відділку міліції.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на джерело в міліції Новокузнецька, напад на представника правоохоронних органів стався в одному зі службових кабінетів відділення міліції по Новоільїнському районі міста.

Під час роботи під приводом допущених у протоколі неточностей підозрюваний відволік увагу слідчого і, схопивши з робочого столу канцелярські ножиці, приставив їх до шиї жінки. Погрожуючи розправою, грабіжник зірвав зі слідчого золоті прикраси, викрав з її сумки близько 1200 рублів і спробував утекти.

За словами джерела видання, міліціонерам довелося «бігати за підозрюваним по поверхах». Молодика було затримано неподалік від виходу, порушена кримінальна справа.