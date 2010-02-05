Інфляція за підсумками 2010 р. очікується на рівні 12-13%

Інфляція за підсумками 2010 року очікується не більше 12-13%. Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомила експерт центру «CASE-Україна» Ольга КРАВЕЦЬ.

«Ми очікуємо інфляцію на рівні 12-13%, не більше, якщо, звичайно, не станеться нічого непередбаченого», - сказала експерт.

За словами О.КРАВЕЦЬ, у 2010 році основний вплив на інфляцію матиме підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, при цьому очікується, що ціни на продукти харчування будуть відносно стабільними.

Водночас вона зазначає, що не виключено зростання цін на продукцію секторів економіки, в яких спостерігається певна монополізація.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в грудні 2009 р. по відношенню до листопада становила 0,9%, із початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).