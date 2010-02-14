Янукович обіцяв розглянути указ про присвоєння Героя Бандері

Питання про скасування указу про присвоєння звання Героя України Степану Бандері буде розглянуто.

Про це вінтерв`ю телеканалу «Россия 24» сказав Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Це питання дуже резонансне для нашої країни і дуже сильно впливає на розкол нашої держави. Звичайно, я це питання у обов`язковому порядку розгляну. І ми ухвалимо рішення, щоб в майбутньому ніколи у нас в країні не виникали питання переписування історії», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

Він вважає, що сам підхід до нагородження такими званнями неправильний, тому що ця нагорода сучасна і нагороджувати людей, яких вже немає, не правильно.

Щодо статусу російської мови в Україні В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що історія останніх п`яти років «переконала український народ в тому, що не можна йти шляхом насильницької українізації і порушувати права російськомовного населення».

Він нагадав, що Україна ратифікувала Європейську хартію регіональних мов, «яка передбачає застосування російської мови на Україні в діловодстві, в медицині, в судочинстві і в усіх регіонах там, де є необхідність, вона застосовуватиметься». «Тобто, права російськомовного населення не будуть утиснуті», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.