СБУ заборонила в’їзд в Україну керівнику «Міракс Груп Україна»
16:09, 17 лютого 2010Суспільство
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...підозрюють у рейдерстві
Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну громадянину Росії і Швейцарії, керівнику «Міракс Груп Україна» Миколі НІКИТЕНКУ для захисту прав українських власників.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ, пояснивши, що заборона на в’їзд пов’язана з тим, що цей громадянин, використовуючи офшорні компанії та вітчизняні комерційні підприємства, скоював протизаконні операції з метою закріпити за собою право власності на українські підприємства.
Водночас, як стало відомо УНІАН, проводиться розслідування для з’ясування вірогідної причетності М.НІКИТЕНКА до рейдерських захоплень.
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