СБУ заборонила в’їзд в Україну керівнику «Міракс Груп Україна»

Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну громадянину Росії і Швейцарії, керівнику «Міракс Груп Україна» Миколі НІКИТЕНКУ для захисту прав українських власників.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ, пояснивши, що заборона на в’їзд пов’язана з тим, що цей громадянин, використовуючи офшорні компанії та вітчизняні комерційні підприємства, скоював протизаконні операції з метою закріпити за собою право власності на українські підприємства.

Водночас, як стало відомо УНІАН, проводиться розслідування для з’ясування вірогідної причетності М.НІКИТЕНКА до рейдерських захоплень.